Депрессия: уходите оттуда, где плохо

Убедитесь, что вы не окружены сволочами, прежде, чем диагностировать у себя депрессию или заниженную самооценку Я, честно говоря, не помню этой цитаты в прочитанных мной книгах основателя психоанализа, но ее упорно приписывают ему.
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