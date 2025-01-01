Политика как он...
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Политика как она есть

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NBC News: протаранившего толпу водителя в США застрелили

NBC News: протаранившего толпу водителя в США застрелили

Подозреваемый в наезде на толпу на Бурбон-стрит в Новом Орлеане был застрелен. «Подозреваемый, предположительно, мёртв», — сообщает NBC News со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов.

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