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Форвард «Каролины» Ахо забил в 6-м матче подряд – лучшая действующая серия в НХЛ

Форвард «Каролины» Себастьян Ахо забросил шайбу в матче с «Баффало» (5:1). Финн забил в 6-й игре подряд – это лучшая действующая голевая серия в чемпионате НХЛ.

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