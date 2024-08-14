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Политика как она есть

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Каждый пятый родитель в РФ назвал условия договоров на целевое обучение жесткими

Каждый пятый родитель в РФ назвал условия договоров на целевое обучение жесткими

Более 60% родителей считают, что целевое обучение в вузе дает возможность получить высшее образование и гарантию трудоустройства по специальности после окончания университета, при этом каждый пятый назвал жесткими условия договора на целевое обучение.

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