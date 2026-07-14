ШКИПЕР

Укропкого блогера и рэпера Альберта Васильева*, известного как Киевстонер , который координировал подготовку атаки и совмещал эту деятельность с незаконным оборотом наркотиков, проживающего в настоящее время в Европе, найти и наказать по полной.