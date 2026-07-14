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Русская весна

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При участии европейских спецслужб и рэпера из Киева: Украина готовила масштабную атаку БПЛА на стратегическое предприятие под Москвой

При участии европейских спецслужб и рэпера из Киева: Украина готовила масштабную атаку БПЛА на стратегическое предприятие под Москвой

ФСБ предотвратила масштабную атаку украинских беспилотников на стратегическое предприятие в Подмосковье, расположенное в жилом секторе.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Укропкого блогера и рэпера Альберта Васильева*, известного как Киевстонер , который  координировал подготовку атаки и совмещал эту деятельность с незаконным оборотом наркотиков, проживающего в настоящее время в Европе, найти и наказать по полной.
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