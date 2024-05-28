Стартовал прием работ седьмой Премии фрилансеров Золотое Копье! Russian Freelance Awa...

Стартовал прием работ седьмой Премии фрилансеров Золотое Копье!Russian Freelance Award — Премия Золотое Копьё — это высшая награда русскоязычных фрилансеров, призванная отмечать выдающиеся достижения в мире самозанятости и творческой индустрии.
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