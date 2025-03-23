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Царьград

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Дилма Роуссефф вновь возглавила Новый банк развития БРИКС: решение единогласно

Дилма Роуссефф вновь возглавила Новый банк развития БРИКС: решение единогласно

Дилма Роуссефф вновь избрана руководителем Нового банка развития БРИКС. Решение было принято единогласно на саммите, который состоялся в Казани.

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