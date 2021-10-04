Проект «Вызов»: подробности полета и жизни на орбите Юлии Пересильд и Клима Шипенко

Вокруг предстоящего 5 октября старта корабля «Союз МС-19» с командиром Антоном Шкаплеровым и участниками космического полета (именно так правильно именовать, а не космонавтами тех, кто на этот раз займет кресла слева и справа от командира) Юлией Пересильд и Климом Шипенко уже столько всякой информационной мишуры развешано, что впору начать разбираться: а что же происходит на самом деле? Начну, пожалуй, с разнообразных (скажем мягко) предположений про задачи проекта, работоспособность на орбите актрисы и режиссера (он же оператор).