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МОСИНФОРМ

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День учителя, встречи с космонавтами и финал «Абилимпикс-2026» — чем заняться 5 октября в Москве:

День учителя, встречи с космонавтами и финал «Абилимпикс-2026» — чем заняться 5 октября в Москве:

 — Отметить День учителя на праздничных площадках столицы;  — Посмотреть бесплатные показы советской комедии «Чудак из пятого “Б”» в кинотеатрах «Москино»; —  Пообщаться с покорителями космоса в кинозале Музея космонавтики — в 13:00 (также с трансляцией в «VK Видео»); —  Насладиться музыкальным вечером в Театре музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой;  — Поболеть за участников финала XII Московского чемпионата «Абилимпикс-2026»; —  Освоить новое мастерство на старте программы «Токарь» в центре «Профессии будущего»;  — Успеть на закрытие фотовыставки о столичных воспитателях на Чистопрудном бульваре — финальный день.

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