День учителя, встречи с космонавтами и финал «Абилимпикс-2026» — чем заняться 5 октября в Москве:

— Отметить День учителя на праздничных площадках столицы; — Посмотреть бесплатные показы советской комедии «Чудак из пятого “Б”» в кинотеатрах «Москино»; — Пообщаться с покорителями космоса в кинозале Музея космонавтики — в 13:00 (также с трансляцией в «VK Видео»); — Насладиться музыкальным вечером в Театре музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой; — Поболеть за участников финала XII Московского чемпионата «Абилимпикс-2026»; — Освоить новое мастерство на старте программы «Токарь» в центре «Профессии будущего»; — Успеть на закрытие фотовыставки о столичных воспитателях на Чистопрудном бульваре — финальный день.