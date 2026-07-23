В Карпогорской детской библиотеке полным ходом идёт ремонт

История этого дома насчитывает более века: первая его часть была возведена ещё в 1908 году купцом ЩепоткинымВ разные годы здесь располагалась школа, в которой учился знаменитый писатель Фёдор Абрамов, затем — детский сад, а сегодня — детская библиотека, бережно хранящая память о прошлом.