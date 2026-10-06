Нетаньяху считает, что ХАМАС готовит нападение на Израиль перед выборами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что радикалы из палестинского движения ХАМАС готовят нападение на страну перед парламентскими выборами.
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