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Нетаньяху считает, что ХАМАС готовит нападение на Израиль перед выборами

Нетаньяху считает, что ХАМАС готовит нападение на Израиль перед выборами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что радикалы из палестинского движения ХАМАС готовят нападение на страну перед парламентскими выборами.

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