Москалькова сообщила о возвращении в 2023 году из плена 19 российских бойцов

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) по запросам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в 2023 году установили местонахождение на Украине 46 пленных российских военных.
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