Врач Омарова: Некоторые популярные народные средства могут усугубить болезнь

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Зумруд Омарова отметила, что некоторые популярные народные средства для лечения простуды и гриппа не только не помогают, но и вредят организму.
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