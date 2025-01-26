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Врач Омарова: Некоторые популярные народные средства могут усугубить болезнь

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Зумруд Омарова отметила, что некоторые популярные народные средства для лечения простуды и гриппа не только не помогают, но и вредят организму.

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