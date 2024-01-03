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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Секреты долгого хранения мандаринов: как сохранить их свежесть на протяжении нескольких недель

Секреты долгого хранения мандаринов: как сохранить их свежесть на протяжении нескольких недель

Секреты долгого хранения мандаринов: как сохранить их свежесть на протяжении нескольких недель Юлия ПономареваМандарины — настоящее сокровище зимних праздников, но как сохранить их свежесть и вкус до того момента, когда они окажутся на вашем столе? Эксперты в области хранения продуктов делятся важными советами, которые помогут вам продлить радость от этих ярких цитрусовых.

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