Секреты долгого хранения мандаринов: как сохранить их свежесть на протяжении нескольких недель Юлия ПономареваМандарины — настоящее сокровище зимних праздников, но как сохранить их свежесть и вкус до того момента, когда они окажутся на вашем столе? Эксперты в области хранения продуктов делятся важными советами, которые помогут вам продлить радость от этих ярких цитрусовых.
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