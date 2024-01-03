Секреты долгого хранения мандаринов: как сохранить их свежесть на протяжении нескольких недель Юлия ПономареваМандарины — настоящее сокровище зимних праздников, но как сохранить их свежесть и вкус до того момента, когда они окажутся на вашем столе? Эксперты в области хранения продуктов делятся важными советами, которые помогут вам продлить радость от этих ярких цитрусовых.