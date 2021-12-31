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В петербургской квартире нашли мертвую женщину и её истекающего кровью сына

В петербургской квартире нашли мертвую женщину и её истекающего кровью сына

В одной из квартир в Санкт-Петербурге обнаружили мертвую женщину и её истекающего кровью сына. Сотрудники местного Следственного комитета планируют возбудить уголовное дело по статье «Убийство».

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