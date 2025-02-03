Новый прорыв: ученые из Швейцарии нашли скрытый язык общения ИИ Юлия ЧелкановаВ недавнем исследовании, проведенном международной группой ученых из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе, было сделано удивительное открытие.
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