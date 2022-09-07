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Греф заявил о невозможности достижения полного технологического суверенитета

Греф заявил о невозможности достижения полного технологического суверенитета

Полного технологического суверенитета сейчас невозможно достичь и еще никто в мире этого не сделал. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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