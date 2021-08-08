В воскресенье, 8 августа, в Токио прошел заключительный день Олимпийских игр. Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 8 августа // Медальный зачет Олимпийских игр Страна З С Б В 1 США 39 41 33 113 2 Китай 38 32 18 88 3 Япония 27 14 17 58 4 Великобритания 22 21 22 65 5 Россия 20 28 23 71 6 Австралия 17 7 22 46 7 Нидерланды 10 12 14 36 8 Франция 10 12 11 33 9 Германия 10 11 16 37 10 Италия 10 10 20 40 11 Канада 7 6 11 24 12 Бразилия 7 6 8 21 13 Новая Зеландия 7 6 7 20 14 Куба 7 3 5 15 15 Венгрия 6 7 7 20 16 Корея 6 4 10 20 17 Польша 4 5 5 14 18 Чехия 4 4 3 11 19 Кения 4 4 2 10 20 Норвегия 4 2 2 8 21 Ямайка 4 1 4 9 22 Испания 3 9 6 18 23 Швеция 3 6 0 9 24 Швейцария 3 4 6 13 25 Дания 3 4 4 11 26 Хорватия 3 3 2 8 27 Иран 3 2 2 7 28 Сербия 3 1 5 9 29 Бельгия 3 1 3 7 30 Болгария 3 1 2 6 31 Словения 3 1 1 5 32 Узбекистан 3 0 2 5 33 Грузия 2 5 1 8 34 Тайвань 2 4 6 12 35 Турция 2 2 9 13 36 Греция 2 1 1 4 37 Уганда 2 1 1 4 38 Эквадор 2 1 0 3 39 Израиль 2 0 2 4 40 Ирландия 2 0 2 4 41 Катар 2 0 1 3 42 Багамы 2 0 0 2 43 Косово 2 0 0 2 44 Украина 1 6 12 19 45 Белоруссия 1 3 3 7 46 Венесуэла 1 3 0 4 47 Румыния 1 3 0 4 48 Индия 1 2 4 7 49 Гонконг 1 2 3 6 50 Словакия 1 2 1 4 51 Филиппины 1 2 1 4 52 ЮАР 1 2 0 3 53 Австрия 1 1 5 7 54 Египет 1 1 4 6 55 Индонезия 1 1 3 5 56 Португалия 1 1 2 4 57 Эфиопия 1 1 2 4 58 Тунис 1 1 0 2 59 Латвия 1 0 1 2 60 Таиланд 1 0 1 2 61 Фиджи 1 0 1 2 62 Эстония 1 0 1 2 63 Бермуды 1 0 0 1 64 Марокко 1 0 0 1 65 Пуэрто-Рико 1 0 0 1 66 Колумбия 0 4 1 5 67 Азербайджан 0 3 4 7 68 Доминиканская Республика 0 3 2 5 69 Армения 0 2 2 4 70 Киргизия 0 2 1 3 71 Монголия 0 1 3 4 72 Аргентина 0 1 2 3 73 Сан-Марино 0 1 2 3 74 Иордания 0 1 1 2 75 Малайзия 0 1 1 2 76 Нигерия 0 1 1 2 77 Бахрейн 0 1 0 1 78 Литва 0 1 0 1 79 Македония 0 1 0 1 80 Намибия 0 1 0 1 81 Саудовская Аравия 0 1 0 1 82 Туркмения 0 1 0 1 83 Казахстан 0 0 8 8 84 Мексика 0 0 4 4 85 Финляндия 0 0 2 2 86 Ботсвана 0 0 1 1 87 Буркина-Фасо 0 0 1 1 88 Гана 0 0 1 1 89 Гренада 0 0 1 1 90 Кот-д`Ивуар 0 0 1 1 91 Кувейт 0 0 1 1 92 Молдавия 0 0 1 1 93 Сирия 0 0 1 1 Кения завоевала золото в легкой атлетике: Элиуд Кипчоге одержал победу в марафоне, российские спортсмены в забеге не участвовали.