На Карелию обрушится сильный снегопад

В Карелии ожидаются неблагоприятные погодные условия. Как сообщили в МЧС Карелии, с вечера 30 ноября и в первую половину ночи 1 декабря в центральных районах республики ожидается сильный снегопад, который местами будет переходить в мокрый снег.