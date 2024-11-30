На Карелию обрушится сильный снегопад

В Карелии ожидаются неблагоприятные погодные условия. Как сообщили в МЧС Карелии, с вечера 30 ноября и в первую половину ночи 1 декабря в центральных районах республики ожидается сильный снегопад, который местами будет переходить в мокрый снег.
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