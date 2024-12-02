«Русский самурай»: за что японцы так прозвали разведчика Василия Рябова

История русской разведки – одна из самых удивительных в мире. Описание специальных операций проведенных ее представителями не перестает удивлять историков и давать сюжеты для многочисленных остросюжетных романов и кинолент.
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