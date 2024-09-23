Ролевой шутер Witchfire от бывших разработчиков Painkiller и Bulletstorm ворвался в ранний доступ SteamКак и было обещано, 23 сентября в раннем доступе Steam вышел фэнтезийный ролевой шутер Witchfire от польской студии The Astronauts (The Vanishing of Ethan Carter), основанной экс-разработчиками Painkiller и Bulletstorm.
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