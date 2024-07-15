На Украине возмутились «социоциду и энергомору» в Киеве

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

ай, ай, ай....какая жалость, энргомор у них....Что-то этот выдающийся анНалЛитеГ и одновременно- лом-кущ,ни разу не вспомнил, как его власть с 2014 года подобным образом гнобила Донецк и Луганск?! Ловите бумеранг куивляни. Зимний каток из дерьма вы уже освоили, осваивайте теперь летние проявления дерьма. И вопросы задавайте своему гиганту мысли и ведущему оратору руины - пану клЯчкину. А лучше - сразу просроченному гауляйтеру, пану зелебобику - прямо в едало, и будет вам щастя.