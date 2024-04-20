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Регион 29

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Почти 40 процентов россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше

Такие данные сегодня опубликовали РИА Новости со ссылкой на исследование РоссельхозбанкаТакие данные сегодня опубликовали РИА Новости со ссылкой на исследование РоссельхозбанкаБольшинство опрошенных считают, что если учтены все условия: подобрано нужное мясо, блюдо заботливо приготовлено собственными руками для любимых людей, — то такого шашлыка можно съесть столько, сколько душе угодно… «Предела нет», — абсолютно честно говорят 40 процентов россиян.

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