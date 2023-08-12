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Все боковые блоки ступени ракеты «Союз-2.1б» нашли в Хабаровском крае

Все боковые блоки ступени ракеты «Союз-2.1б» нашли в Хабаровском крае

Все боковые блоки первой ступени ракеты «Союз-2.1б», стартовавшей накануне со станцией «Луна-25» с космодрома Восточный, удалось обнаружить в ходе поисков на территории Хабароского края, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

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