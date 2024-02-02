Пахомов: нужно трансформировать систему управления многоквартирными домами

Пока в России существуют управляющие компании, которые не заботятся о доме, а извлекают свою выгоду. Необходимо сделать второй шаг к трансформации системы управления многоквартирными домами, заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в колонке для «Российской газеты».
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