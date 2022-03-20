Телеканал "КРЫМ 24"

87 подписчиков

В Севастополе простились с двумя военными, которые погибли при спецоперации на Украине

В Севастополе простились с двумя военными, которые погибли при спецоперации на Украине

Вчера, 19 марта, в Севастополе проводили в последний путь старшего сержанта гвардии, заместителя командира взвода 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Евгения Егорова и гвардии старшего сержанта, командира машины 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Кирилла Важенина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх