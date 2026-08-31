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Выпустить джинна из бутылки легко – но как его уговорить забраться обратно?

Выпустить джинна из бутылки легко – но как его уговорить забраться обратно?

Большинство международных обозревателей сходятся во мнении, что объявленная по приказу Зеленского «40-дневная операция по принуждению России к миру» (она же «тотальная воздушная война») теперь лишит Украину даже призрачного шанса на возвращение к щедрым российским предложениям в Стамбуле, а также может умертвить еще десятки миллионов человек Фото: © REUTERS / Gleb Garanich Как признают даже законченные украинофилы, эта операция не только не сдвинула позицию Путина, но и многократно ее ужесточила – то есть привела к противоположному результату: после массированных ударов Украины по российским гражданским объектам и торговым судам российские вооруженные силы сняли шелковые перчатки и показали мастер-класс по неньютоновой физике, где после плевка в колодец оттуда в ответ вылетел Ниагарский водопад.

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