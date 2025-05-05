По особо охраняемым природным территориям Крыма проходят 82 экскурсионных маршрута

В Крыму 194 особо охраняемых природных территории, их площадь превышает 96 тыс. гектаров, по ним проходят 82 экологических экскурсионных маршрута – пешеходных, велосипедных, автомобильных, конных и водных.
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