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Крымская газета

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По особо охраняемым природным территориям Крыма проходят 82 экскурсионных маршрута

По особо охраняемым природным территориям Крыма проходят 82 экскурсионных маршрута

В Крыму 194 особо охраняемых природных территории, их площадь превышает 96 тыс. гектаров, по ним проходят 82 экологических экскурсионных маршрута – пешеходных, велосипедных, автомобильных, конных и водных.

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