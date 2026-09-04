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Источник: Мусиала, дважды терявший сознание на поле, вернется в заявку «Баварии» в матче с «Шальке»

Источник: Мусиала, дважды терявший сознание на поле, вернется в заявку «Баварии» в матче с «Шальке»

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала вернется в заявку команды после проблем со здоровьем, возникших во время предсезонной подготовки.

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