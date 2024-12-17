Инопланетяне: как на самом деле ученые ищут внеземные цивилизации

О том, что мы не одиноки во Вселенной, люди начали задумываться ещё в древности. Доподлинно неизвестно, кто первым об этом подумал, но научные исследования этого вопроса можно отнести к концу XIX века, когда началось активное освоение радиоволн.
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