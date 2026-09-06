Ангелина Мышкина: Советские партизаны организовали крупнейшее движение Европы

Методист Музея Победы Ангелина Мышкина раскрыла причины масштабности советского партизанского движения в Европе во время Второй мировой войны, подчеркнув его идеологическую основу и борьбу против нацистской оккупации.
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