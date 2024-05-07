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Музыкальный ребус, который пройдут лишь те, кто слышал русский рок

Музыкальный ребус, который пройдут лишь те, кто слышал русский рок

Угадайте названия 12 исполнителей русского рока, зашифрованные картинками. Наш редакционный художник вступил в преступный сговор с искусственным интеллектом, и вместе они зашифровали названия 12 суперпопулярных групп русского рока.

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