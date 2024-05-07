Музыкальный ребус, который пройдут лишь те, кто слышал русский рок

Угадайте названия 12 исполнителей русского рока, зашифрованные картинками. Наш редакционный художник вступил в преступный сговор с искусственным интеллектом, и вместе они зашифровали названия 12 суперпопулярных групп русского рока.
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