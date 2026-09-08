Агент Гурцкая об игроке "Спартака" Барко: у Эсекьеля инфекционное заболевание

Футбольный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что у игрока московского «Спартака» Эсекьеля Барко тяжелое инфекционное заболевание.
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