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Аграрии предупредили об угрозе нехватки клубней в следующем году

Аграрии предупредили об угрозе нехватки клубней в следующем году

Россиян предупредили об угрозе дефицита картошки. Причинами этого являются: увеличение мощности по переработке овоща на территории России на 50%, уменьшение производства в личных хозяйствах и падение урожайности в следующем году из-за засухи.

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