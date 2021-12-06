Аграрии предупредили об угрозе нехватки клубней в следующем году

Россиян предупредили об угрозе дефицита картошки. Причинами этого являются: увеличение мощности по переработке овоща на территории России на 50%, уменьшение производства в личных хозяйствах и падение урожайности в следующем году из-за засухи.
Россиян предупредили об угрозе дефицита картошки. Причинами этого являются: увеличение мощности по переработке овоща на территории России на 50%, уменьшение производства в личных хозяйствах и падение урожайности в следующем году из-за засухи.
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