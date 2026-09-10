Тяжёлые времена для рынка грузовиков: продажи обвалились

По последним данным «Автостата», в текущем году рынок тяжёлых грузовиков продолжает резко сокращаться: за 8 месяцев 2026-го период продажи составили 24 400 машин — это на 17% меньше год к году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ АвтоВАЗ и HONGQI ...
- AB Джекпот американс...
- Эрмитаж потребова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым