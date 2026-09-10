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Тяжёлые времена для рынка грузовиков: продажи обвалились

Тяжёлые времена для рынка грузовиков: продажи обвалились

По последним данным «Автостата», в текущем году рынок тяжёлых грузовиков продолжает резко сокращаться: за 8 месяцев 2026-го период продажи составили 24 400 машин — это на 17% меньше год к году.

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