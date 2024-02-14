Дума Братска примет участие в региональном конкурсе от Заксобрания Приангарья

Дума города Братска намерена принять участие в региональном конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов Иркутской области, с целью повышения своего престижа и активного содействия развитию региона.
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