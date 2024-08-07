Какую поддержку могут получить новобрачные, рассказали в Севастополе

Больше 123-х тысяч браков зарегистрировали в России в прошлом году. Какую поддержку они могут получить кроме финансовых выплат? И что такое «нормативная семья»?Об этом Ольге Чернецкой рассказал руководитель группы экспертов совета по традиционным духовно-нравственным ценностям комитета Государственной Думы по защите семьи Никита Штыков.