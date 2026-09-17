КПРФ предложила освободить многодетные семьи и ветеранов от взносов на капремонт

Законопроект предлагает освободить от взносов на капремонт многодетные семьи и ветеранов боевых действий, а также увеличить компенсацию до 70% для неработающих пенсионеров старше 70 лет и до 100% для тех, кому за 80.
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