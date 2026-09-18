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"Локомотив" одержал шестую победу в регулярном чемпионате КХЛ

"Локомотив" одержал шестую победу в регулярном чемпионате КХЛ

t.me/Хоккейный клуб «Локомотив» Ярославский "Локомотив" нанес поражение омскому "Авангарду" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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