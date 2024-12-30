Алексей Учитель: Где найти талантливых сценаристов для мирового кино?

Режиссёр Алексей Учитель в интервью обсудил глобальный дефицит идей и сценариев в киноиндустрии. Он подчеркнул важность поиска талантливых писателей и рассказал о своём опыте привлечения к сценарному мастерству Александра Терехова, ставшего одним из ведущих сценаристов.