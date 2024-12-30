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Царьград

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Алексей Учитель: Где найти талантливых сценаристов для мирового кино?

Алексей Учитель: Где найти талантливых сценаристов для мирового кино?

Режиссёр Алексей Учитель в интервью обсудил глобальный дефицит идей и сценариев в киноиндустрии. Он подчеркнул важность поиска талантливых писателей и рассказал о своём опыте привлечения к сценарному мастерству Александра Терехова, ставшего одним из ведущих сценаристов.

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Комментарии
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Амара Карпова
И талантливых артистов тоже...
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15 час.

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