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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ван Дейк об 1:0 с «Борнмутом»: «Для «Ливерпуля» важно забивать голы, включая Исака. Мы могли сыграть намного лучше, но уезжаем с тремя очками и сухим счетом. Давайте сохранять спокойствие»

Капитан « Ливерпуля » Вирджил ван Дейк высказался о победе над « Борнмутом » (1:0) в 5-м туре АПЛ .

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