В Харцызске многодетные матери-маргиналки держат в страхе одну из многоэтажек Со слов жильцов, женщины и их нетрезвые сожители превратили подъезд в притон.
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В Харцызске многодетные матери-маргиналки держат в страхе одну из многоэтажек Со слов жильцов, женщины и их нетрезвые сожители превратили подъезд в притон.
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