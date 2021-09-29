В Архангельске стартует проект в поддержку легальных граффити

Проходя мимо множества пёстрых изображений на стенах в нашем городе, мало кто задумывается о сути такого явления, как граффити, об использовании блокбастеров — угловатых букв, или тегах — подписях автора.
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