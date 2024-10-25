Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Ингерман Ланская
    Именно мне! Потому что Я люблю Родину!! а не правящий режим, тем более кровавый... совдепия и третий рейх равны по че...Сейчас в застой б...
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    Жадность, ничего личного. Сначала продают симки десятками в одни руки ради бабла, а потом добропорядочные граждане от...В России заблокир...
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В России заблокируют 4,5 миллиона сим-карт иностранцев, не подтвердивших данные

В России заблокируют 4,5 миллиона сим-карт иностранцев, не подтвердивших данные

Роскомнадзор заблокирует 4,5 миллиона сим-карт иностранцев, которые не подтвердили данные о себе.

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Комментарии
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HotRS
У меня уже лет 20 есть симка Теле2. Все законно, по паспорту. Изначальный тариф был 4 коп/минута. Потом пришли отечественные креативщики и халява закончилась. Пару лет назад менял ее на микросим. Тоже по предъявлению паспорта. И вот в начале осени случилось очередное подтверждение данных. На мтсовской симке у меня остались буквально копейки, пришлось звонить с теле2. При первом звонке я выслушал краткую сентенцию на тему необходимости подтверждения. А при втором это затянулось уже минуты на две. Они что, требуют подтверждать данные каждые пару лет?  Может просто ограничить продажу? Ну вот нафига человеку 20 симок?
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4 час.
radiofree
Моей матери на телефон приходили смс о подтверждении,она не обращала внимание,потом заблокировали телефон,пришлось ехать в офис.
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4 час.
HotRS
Жадность, ничего личного. Сначала продают симки десятками в одни руки ради бабла, а потом добропорядочные граждане отдуваются за их жадность.
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20 мин.

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