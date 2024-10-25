В России заблокируют 4,5 миллиона сим-карт иностранцев, не подтвердивших данные

HotRS

У меня уже лет 20 есть симка Теле2. Все законно, по паспорту. Изначальный тариф был 4 коп/минута. Потом пришли отечественные креативщики и халява закончилась. Пару лет назад менял ее на микросим. Тоже по предъявлению паспорта. И вот в начале осени случилось очередное подтверждение данных. На мтсовской симке у меня остались буквально копейки, пришлось звонить с теле2. При первом звонке я выслушал краткую сентенцию на тему необходимости подтверждения. А при втором это затянулось уже минуты на две. Они что, требуют подтверждать данные каждые пару лет? Может просто ограничить продажу? Ну вот нафига человеку 20 симок?