Минобороны: расчет «Гиацинта-Б» поразил пункт дислокации ВСУ на Ореховском направлении

Удар был нанесен на расстоянии 30 километров Расчет буксируемого 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б» 58-й армии группировки войск «Днепр» поразил на расстоянии 30 километров пункт временной дислокации украинской армии на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам заряжающий с позывным «Бродяга».