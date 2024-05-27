Не должно быть войск НАТО на земле или техники в небе

Военных государств НАТО не должно быть на земле или в небе Украины, иначе удержать альянс вне конфликта будет очень сложно, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
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