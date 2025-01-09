Вайлдберриз до сих пор не согласовал земельный участок в Тюмени под логистический центр, который Моор обещал построить к 2024 году

Компания Вайлдберриз до сих пор не приступила к созданию логистического центра в Тюмени. Как сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, представители маркетплейса до сих пор не согласовали предложенный властями земельный участок.
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