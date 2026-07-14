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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Из детских меню предложили исключить популярные позиции фастфуда

Из детских меню предложили исключить популярные позиции фастфуда

Речь идет, прежде всего, о позициях с высокой степенью переработки: картофеле фри, наггетсах, мини-бургерах Сопредседатель движения "Национальный родительский комитет" Юрий Оболонский в беседе с "Абзацем" выступил за исключение картофеля фри из меню детских кафе и ресторанов.

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