Из детских меню предложили исключить популярные позиции фастфуда

Речь идет, прежде всего, о позициях с высокой степенью переработки: картофеле фри, наггетсах, мини-бургерах Сопредседатель движения "Национальный родительский комитет" Юрий Оболонский в беседе с "Абзацем" выступил за исключение картофеля фри из меню детских кафе и ресторанов.