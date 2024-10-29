Кадыров: Беспилотник атаковал университет в Чечне

Загорелась крыша пустующего зданияРоссийский университет спецназа, находящийся в городе Гудермесе Чеченской Республики, подвергся беспилотной атаке, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
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