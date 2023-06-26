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Opel возродит культовое имя ради кроссовера на платформе CMP

Opel возродит культовое имя ради кроссовера на платформе CMP

По данным французского журнала L`Argus, абсолютно новый Opel Frontera покажут весной 2024 года. Название первого внедорожника немецкой марки задействуют для преемника Crossland, а значит ни рамы, ни механического полного привода больше не будет.

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